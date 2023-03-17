Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Helicóptero cai e deixa quatro mortos em São Paulo
Zona Oeste

Helicóptero cai e deixa quatro mortos em São Paulo

Aeronave caiu no bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital

Publicado em 17 de Março de 2023 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2023 às 16:25
Queda de helicóptero deixa quatro mortos em SP
Queda de helicóptero deixa quatro mortos em SP Crédito: Danilo Verpa | Folhapress
Um helicóptero caiu por volta das 14h35 desta sexta-feira (17) no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo o Corpo dos Bombeiros, que enviou nove viaturas para fazer o atendimento, foram confirmadas quatro mortos no local.
A aeronave é um Robinson R44 II, o mesmo modelo envolvido no acidente aéreo recente ocorrido em Vargem Alta, no qual o piloto e um empresário morreram. 
Mesmo helicóptero que caiu e matou Oto Carneiro e piloto
O helicóptero que caiu em São Paulo é um Robinson R44 II, o mesmo modelo envolvido no acidente em Vargem Alta Crédito: Divulgação
O major Yuri Moraes, do Corpo de Bombeiros, informou que as quatro vítimas são homens: três de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Eles viajavam do Guarujá para o heliporto do Campo de Marte, em Santana, na zona norte.
A queda ocorreu na rua Padre Luís Alves Siqueira esquina com rua James Holland, atrás do Atacadão e próximo ao cruzamento entre as avenidas Abrahão Ribeiro e Norma Pieruccini Gianotti, passagem entre a avenida Pacaembu e a marginal Tietê.
O IML (Instituto Médico Legal) encaminhou dois veículos para a remoção dos corpos. O primeiro deles deixou o local do acidente por volta das 17h10.
O imóvel onde a aeronave caiu está abandonado e possui uma placa indicando que a área está em tramitação para futuro empreendimento de interesse social. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve reporte de problemas à torre de comando do aeroporto. Antes de cair dentro de uma empresa, a aeronave, modelo Robinson 44 Raven II, fabricada em 2007, colidiu contra um coqueiro e pedaços ficaram espalhados pela rua, como um fone de ouvido, fuselagem e um tênis. Não houve explosão. Uma parte da hélice ficou presa entre os galhos da árvore.
Uma peça foi parar no teto de um estabelecimento abandonado a cerca de 100 metros do local, na rua dos Americanos.
"Estava no farol olhando para o helicóptero. Ele deu uma guinada e de repente a hélice parou. Ele despencou como chumbo", disse o propagandista Weber Boppré, 63.
O advogado da Helimarte Táxi Aéreo, Sergio Gegers, conversou rapidamente com a imprensa e não quis fornecer a identificação das vítimas. Segundo ele, a empresa tem muitas aeronaves e é preciso precaução ao revelar quem foram as vítimas.
Gegers disse que a empresa vai prestar apoio aos investigadores e às famílias dos mortos e confirmou que a aeronave voltava de um voo ao Guarujá, no litoral paulista. Ele ainda confirmou que o piloto não reportou qualquer problema durante o percurso.
O helicóptero prefixo PR-PGC estava regularmente cadastrado na Anac (Agência Nacional de Avião Civil). De acordo com a base de dados da agência, a aeronave possui o CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) ativo e com validade até 8 de dezembro deste ano.
Técnicos da Defesa Civil fizeram vistoria no local e disseram que não houve danos a imóveis, já que o helicóptero colidiu contra o coqueiro. A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia para avaliar as causas da queda.
Queda de helicóptero deixa quatro mortos em SP
Destroços de helicóptero que caiu em SP Crédito: Danilo Verpa | Folhapress
No dia 5 de agosto do ano passado, um helicóptero caiu no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, deixando dois mortos. O bimotor modelo Agusta A109-E, prefixo PP-JMA, da Majam Participações Ltda, teria saído do aeroporto de Congonhas, mas seu destino não foi divulgado.
E no dia 19 de outubro, outro helicóptero caiu no parque que fica entre as avenidas Túlio Teodoro de Campos e Jornalista Roberto Marinho, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo.
Esse acidente deixou duas pessoas feridas. O piloto da aeronave, de 51 anos, que sofreu traumatismo craniano e foi transportado pelo helicóptero Águia da PM até o Hospital das Clínicas. E um mecânico de 38 anos, que foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com fraturas nas pernas e braços.

Veja Também

Advogado é indiciado por falsificar certificado para cursar Direito no ES

Carro "abraça" árvore em acidente e motorista fica ferido em Castelo

Moto fica pendurada em carro após acidente na BR 101 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados