Grupo de jornalistas lança abaixo-assinado em apoio à chapa Lula-Alckmin

SÃO PAULO - Um grupo de jornalistas lançou nesta segunda-feira (24) um abaixo-assinado em apoio à chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).
Intitulado "Manifesto Pró-Democracia", o texto conta com mais de 1,6 mil assinaturas até o momento e pode ser lido neste link .
O abaixo-assinado diz que os jornalistas estão indignados com o grande fluxo de notícias falsas produzidas no segundo turno da eleição, repudiam toda e qualquer forma de censura e não admitem que a liberdade de expressão seja distorcida para permitir mentiras na campanha.
"Por isso apoiamos o esforço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para coibir a interferência danosa das fake news nas eleições, respeitados os limites da Constituição e da lei", afirma.
O documento relembra suspeitas de corrupção relacionadas a Bolsonaro e seus familiares, como as "rachadinhas" e a compra de ao menos 51 imóveis em dinheiro vivo, destaca o culto à ditadura militar por parte do presidente e enfileira críticas a medidas de seu governo, como a abertura às emendas de relator (apelidadas de orçamento secreto) e o enfraquecimento de instrumentos de transparência.
"Nós, jornalistas que defendemos uma comunicação democrática inclusiva e que respeite os valores da diversidade e da igualdade étnico-racial, recomendamos o voto em Lula e Alckmin nesta eleição em que a nossa democracia está em jogo", conclui o abaixo-assinado.