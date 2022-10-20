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Eleições 2022

PT teme inundação de fake news contra Lula às vésperas da eleição

Preocupação da campanha do petista é que não haja tempo hábil para desmentir informações falsas antes de votação

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 17:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2022 às 17:15

  • Juliana Braga

BRASÍLIA - Um dos principais temores dos auxiliares do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a essa altura é que, às vésperas do segundo turno das eleições, a campanha de Jair Bolsonaro (PL) divulgue informações falsas graves, que eles não tenham capacidade de conter a tempo da realização da votação.
A avaliação é de que essa será uma eleição apertada e que uma ação desse tipo na reta final pode acabar desequilibrando o jogo.
O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula disputa o segundo turno da corrida presidencial Crédito: Lula.com.br
No primeiro turno, a informação de que o o líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marcos Camacho, o Marcola, iria votar em Lula começou a circular horas antes do início da votação e, na opinião de integrantes da campanha, pode ter contribuído para diminuir a distância entre Lula e Bolsonaro em relação ao que apontavam as pesquisas dos dias anteriores.
Com base nesse episódio, há receio de que bolsonaristas promovam uma inundação de fake news e confundam o eleitor momentos antes de votar.
Integrantes da coligação petista reuniram-se na segunda-feira (17) com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)Alexandre de Moraes, para pedir que as plataformas sejam acionadas para retirar com maior celeridade as peças suspensas por decisão judicial.
Eles pediram ao magistrado que atue junto às plataformas para garantir a retirada de notícias consideradas falsas mais rapidamente.
Nesta quarta-feira (19), em reunião com as plataformas, Moraes afirmou ver um "desastre" no combate a informações inverídicas.

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