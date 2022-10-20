PT teme inundação de fake news contra Lula às vésperas da eleição

Juliana Braga

BRASÍLIA - Um dos principais temores dos auxiliares do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a essa altura é que, às vésperas do segundo turno das eleições , a campanha de Jair Bolsonaro (PL) divulgue informações falsas graves, que eles não tenham capacidade de conter a tempo da realização da votação.

A avaliação é de que essa será uma eleição apertada e que uma ação desse tipo na reta final pode acabar desequilibrando o jogo.

Lula disputa o segundo turno da corrida presidencial Crédito: Lula.com.br

No primeiro turno, a informação de que o o líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marcos Camacho, o Marcola, iria votar em Lula começou a circular horas antes do início da votação e, na opinião de integrantes da campanha, pode ter contribuído para diminuir a distância entre Lula e Bolsonaro em relação ao que apontavam as pesquisas dos dias anteriores.

Com base nesse episódio, há receio de que bolsonaristas promovam uma inundação de fake news e confundam o eleitor momentos antes de votar.

Eles pediram ao magistrado que atue junto às plataformas para garantir a retirada de notícias consideradas falsas mais rapidamente.