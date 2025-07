Defesa do patriotismo

Governo publica 'sextou com S de soberania', após PF fazer operação contra Bolsonaro

Música utilizada em vídeo postado nesta sexta-feira (18) pela conta oficial do governo federal diz "não mexe com meu Brasil"

BRASÍLIA - A conta oficial do governo federal publicou um vídeo com a legenda "sextou com S de soberania", horas após a Polícia Federal realizar uma operação de buscas na casa de Jair Bolsonaro (PL), alvo de processo sob acusação de liderar a trama golpista de 2022, além de outras investigações.>