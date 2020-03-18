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Coronavírus

Governo pedirá ao Congresso reconhecimento de estado de calamidade pública

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, 'o Governo Federal reafirma seu compromisso com as reformas estruturais necessárias para a transformação do Estado brasileiro'

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:26
Coronavírus tem provocado efeitos na saúde e na economia do mundo Crédito: Nikolaj Saevich
Em nota divulgada na noite dessa terça-feira (17), pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o governo informe que "em virtude do monitoramento permanente da pandemia Covid-19, da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspectiva de queda de arrecadação, o Governo Federal solicitará ao Congresso Nacional o reconhecimento de Estado de Calamidade Pública". Segundo a nota oficial, a medida terá efeito até 31 de dezembro de 2020.
"O reconhecimento do estado de calamidade pública tem suporte no disposto no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o qual dispensa a União do atingimento da meta de resultado fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, em consequência, da limitação de empenho prevista na LRF", acrescenta o texto.
"O Governo Federal reafirma seu compromisso com as reformas estruturais necessárias para a transformação do Estado brasileiro, para manutenção do teto de gastos como âncora de um regime fiscal que assegure a confiança e os investimentos para recuperação de nossa dinâmica de crescimento sustentável", conclui o comunicado. 

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