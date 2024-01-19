Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo mapeia 1.942 municípios sob maior risco de desastres naturais
Mudança climáticas

Governo mapeia 1.942 municípios sob maior risco de desastres naturais

Cidades listadas são mais suscetíveis a deslizamentos e inundações; número mais do que dobrou desde 2012
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2024 às 21:34

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 21:34

BRASÍLIA - Estudo do governo federal identificou 1.942 municípios como mais suscetíveis a desastres relacionados ao clima como deslizamentos, enxurradas e inundações.
A lista representa 34,9% dos 5.570 municípios brasileiros. O número mais do que dobrou em relação a 2012, quando 821 municípios estavam sob maior risco de desastres naturais.
Área atingida por deslizamento de terra após desastre provocada por chuvas em São Sebastião (SP)
Área atingida por deslizamento de terra após desastre provocada por chuvas em São Sebastião (SP) Crédito: Prefeitura de São Sebastião/Divulgação
Para elaborar a lista, o governo considerou, entre outros pontos, os municípios com registros de mortos e desalojados por desastres relacionados ao clima, bem como a população vivendo em áreas de risco e com alta vulnerabilidade a inundações.
Os municípios da lista têm 148,8 milhões de habitantes, dos quais 8,9 milhões vivem em áreas de risco geo-hidrológico. O Brasil tem 203 milhões de moradores no total, segundo o Censo 2022.
O estudo foi coordenado pela Casa Civil para atualizar a lista de locais que devem ser priorizados em obras do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Participaram do trabalho representantes dos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Meio Ambiente.
O levantamento foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pela reportagem. O documento foi assinado em 29 de setembro de 2023.

Veja Também

Chuva causa alagamentos e ruas são tomadas por lama em Mimoso do Sul

O estudo considerou dados levantados até 2022. Sem contar o DF, a unidade da federação com maior proporção de municípios na lista é o Amazonas — 59 dos 62 municípios estão na lista de risco, ou cerca de 95% do total.
Já Minas Gerais é o estado com mais municípios listados, 283 — o equivalente a um terço do total.
Em outra lista, o governo usou dados preliminares de 2023 para identificar 30 municípios afetados por desastres no último ano. Eles também foram considerados suscetíveis a deslizamentos, enxurradas e inundações.
"Diante dos desastres ocorridos que causaram tantas perdas humanas, desabrigados e desalojados, além de incontáveis danos materiais e de degradação do meio ambiente, é fundamental promover ações governamentais coordenadas voltadas à gestão de riscos e prevenção de desastres", diz a nota técnica do governo.

Veja Também

Chuva deixa 11 mortos, alaga ruas, inunda hospital e fecha estações de metrô no Rio

O mesmo documento recomenda que o governo utilize os dados para formar a lista de municípios que podem receber recursos do novo PAC para obras de prevenção de risco como "contenção de encostas, macrodrenagem, barragens de regularização de vazões e controle de cheias e intervenções em cursos d'água".
O Brasil registrou extremos climáticos diversos em 2023, desde deslizamentos no litoral de São Paulo e alagamentos no Rio Grande do Sul até a seca histórica na Amazônia e queimadas no pantanal.
Nesta semana, o forte temporal que atingiu Porto Alegre e outras regiões do Rio Grande do Sul deixou milhares de moradores sem energia elétrica, água e internet.
Pesquisa Datafolha divulgada em 17 de dezembro mostrou que, para 78% dos brasileiros entrevistados, as atividades humanas contribuem para o aquecimento do planeta, e mais da metade (54%) disse acreditar que elas afetam muito o clima.

Veja Também

Fim do 'Penicão' de Jardim Camburi está próximo; veja vídeo

Esgoto do penicão de Jardim Camburi vai virar água em indústria na Serra

Nem chuva dos últimos dias ajuda a amenizar perdas da seca no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Clima Deslizamentos Inundação Mudanças Climáticas Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados