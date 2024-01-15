Chuva causa alagamentos e ruas são tomadas por lama em Mimoso do Sul

Algumas casas foram tomadas pela lama em Mimoso do Sul durante o temporal Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Mimoso do Sul

A chuva ocorrida na tarde deste domingo (14) em Mimoso do Sul, do Espírito Santo, causou danos nas ruas centrais da cidade. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira da Silva, o órgão registrou três quedas de muros e 16 quedas de barreiras.

Segundo Silva, a chuva começou por volta das 12h e durou cerca de uma hora. A drenagem não suportou e ruas se transformaram em "rios". “Quando a intensidade aumentou, a chuva veio acompanhada de uma enxurrada, alagamento de algumas casas e muros desabaram. No interior, a estrada que liga Mimoso ao distrito de Santo Antônio de Muqui teve queda de barreira, mas DER já está fazendo a limpeza”, disse o coordenador da defesa civil municipal.