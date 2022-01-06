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36 cidades afetadas

Governo do Tocantins decreta situação de emergência por enchentes

Decreto permite dispensa de licitação dos contratos de compra de bens e de prestação de serviços e de obras relacionadas aos problemas causados pelas enchentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2022 às 10:24

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 10:24

Governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa (sem partido), decretou, nesta quarta-feira (5), situação de emergência no estado devido às enchentes causadas pelas fortes chuvas que impactaram 36 cidades.
O decreto permite dispensa de licitação dos contratos de compra de bens e de prestação de serviços e de obras relacionadas aos problemas causados pelas enchentes. Também fica autorizada a mobilização de todos os órgãos do governo para atuarem nas ações de resposta ao caso.
Moradores saem de casa após enchente no Tocantins  Crédito: Defesa Civil/Governo do Tocantins
Agentes da Defesa Civil e as autoridades públicas ficam autorizadas, ainda, a entrar nas casas dos cidadãos para prestar socorro. O decreto terá vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Boletim da Defesa Civil divulgado na quarta registra um total de 296 desabrigados e 236 desalojados no estado por causa das cheias.
Segundo o governo estadual, insumos, medicamentos e colchões já foram enviados aos desabrigados do município de São Miguel, um dos mais afetados, na terça (4).
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil, a situação está sob controle e a tendência para os próximos dias é que os níveis de água continuem baixando.

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