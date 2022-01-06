Governo do Tocantins decreta situação de emergência por enchentes

Governador em exercício do Tocantins , Wanderlei Barbosa (sem partido), decretou, nesta quarta-feira (5), situação de emergência no estado devido às enchentes causadas pelas fortes chuvas que impactaram 36 cidades.

O decreto permite dispensa de licitação dos contratos de compra de bens e de prestação de serviços e de obras relacionadas aos problemas causados pelas enchentes. Também fica autorizada a mobilização de todos os órgãos do governo para atuarem nas ações de resposta ao caso.

Moradores saem de casa após enchente no Tocantins Crédito: Defesa Civil/Governo do Tocantins

Agentes da Defesa Civil e as autoridades públicas ficam autorizadas, ainda, a entrar nas casas dos cidadãos para prestar socorro. O decreto terá vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Boletim da Defesa Civil divulgado na quarta registra um total de 296 desabrigados e 236 desalojados no estado por causa das cheias.

Segundo o governo estadual, insumos, medicamentos e colchões já foram enviados aos desabrigados do município de São Miguel, um dos mais afetados, na terça (4).