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Educação

Orçamento da Capes aumenta e órgão vai zerar déficit de bolsas

O orçamento previsto para 2022 terá aumento de 17% em relação a 2021. Segundo o órgão, os recursos esperados subiram de R$ 3,14 bilhões para R$3,68 bilhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jan 2022 às 07:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 07:02

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou que o orçamento previsto para 2022 terá aumento de 17% em relação ao do ano passado. Segundo o órgão, os recursos esperados subiram de R$ 3,14 bilhões para R$3,68 bilhões.
Segundo a Capes, o aumento de R$ 540 milhões garantirá o pagamento integral das bolsas de pós-graduação no país e a formação de professores. Os recursos surgiram a partir do trabalho do Ministério da Educação (MEC) e aguardam sanção presidencial por meio do PLN 19/2021.
O ministério da Educação, em Brasília
O ministério da Educação, em Brasília Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Na avaliação da presidente da Capes, Cláudia Queda de Toledo, os recursos permitirão zerar o déficit de pagamento de bolsas de pós-graduação.
“Começamos 2022 com a superação do problema que tivemos nos últimos três meses de 2021 para o pagamento das bolsas de formação de professores da educação básica”, afirmou Cláudia.
No ano passado, a Capes precisou esperar a aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional para receber suplementação orçamentária para custear programas de formação de professores de formação básica e os bolsistas.

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