Logo após alta, Bolsonaro viaja para acompanhar jogo beneficente com sertanejos

A partida de futebol é uma iniciativa do cantor Marrone, da dupla com o sertanejo Bruno. O compromisso foi inserido, à noite, na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro, com início previsto para as 21 horas. No local, Bolsonaro interage com populares e posa para fotos, sem máscara. O cantor Gusttavo Lima também participaria do jogo "Amigos de Marrone contra a fome". Contudo, confirmou nesta quarta que foi diagnosticado com a covid-19 e precisou adiar shows e a participação no evento beneficente.