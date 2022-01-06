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Em Goiás

Logo após alta, Bolsonaro viaja para acompanhar jogo beneficente com sertanejos

A partida de futebol é uma iniciativa do cantor Marrone, da dupla com o sertanejo Bruno. O compromisso foi inserido, à noite, na agenda oficial do presidente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2022 às 09:07

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 09:07

O prefeito de Buriti Alegre, André Chaves, Bolsonaro e o cantor Marrone Crédito: Reprodução redes sociais
No mesmo dia em que recebeu alta hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou, nesta quarta-feira, 5, para Buriti Alegre (GO), a cerca de 390 quilômetros de Brasília, para acompanhar uma partida beneficente de futebol organizada por cantores sertanejos. O presidente vinha sendo criticado por aproveitar férias em Santa Catarina e não visitar a Bahia, onde as fortes chuvas provocaram mortes de ao menos 26 pessoas.
Após sentir um desconforto abdominal, Bolsonaro foi levado do Sul do País a São Paulo, onde permaneceu internado por dois dias. Ele retornou a Brasília na manhã desta quarta-feira. No fim da tarde, seguiu com comitiva para a cidade localizada ao sul de Goiás, afastada cerca de 180 quilômetros de Goiânia.
A partida de futebol é uma iniciativa do cantor Marrone, da dupla com o sertanejo Bruno. O compromisso foi inserido, à noite, na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro, com início previsto para as 21 horas. No local, Bolsonaro interage com populares e posa para fotos, sem máscara. O cantor Gusttavo Lima também participaria do jogo "Amigos de Marrone contra a fome". Contudo, confirmou nesta quarta que foi diagnosticado com a covid-19 e precisou adiar shows e a participação no evento beneficente.
A internação de Jair Bolsonaro foi atribuída a um camarão não ingerido corretamente pelo presidente. Ele teve obstrução intestinal. Uma possibilidade de cirurgia chegou a ser cogitada, mas logo foi descartada.

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