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Fim da internação

Após receber alta, Bolsonaro diz que é 'maldoso' dizer que ele estava de férias

A passagem do presidente pelo litoral catarinense foi marcada por passeios de moto aquática e uma visita ao parque temático Beto Carrero World
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2022 às 14:27

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:27

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (5), após receber alta hospitalar, que é "maldoso" dizer que ele estava de férias. O chefe do Executivo foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na segunda-feira (3) com um quadro de obstrução intestinal, após sentir dores no abdômen em São Francisco do Sul (SC), onde passou o réveillon.
"O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá um cavalos de pau em um carro no Beto Carrero", disse Bolsonaro, durante entrevista no hospital paulistano.
A passagem do presidente pelo litoral catarinense foi marcada por passeios de moto aquática e uma visita ao parque temático Beto Carrero World. O chefe do Palácio do Planalto foi criticado por não ter ido sobrevoar as regiões da Bahia afetadas por fortes chuvas, que causaram mais de 20 mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Ele chegou a São Francisco do Sul em 27 de dezembro, depois de ter passado o Natal no Guarujá (SP).
Jair Bolsonaro está de férias em Santa Catarina
Jair Bolsonaro em passeio de jet ski em Santa Catarina Crédito: Reprodução Twitter @jairbolsonaro
Durante a entrevista, para justificar sua ausência na Bahia, Bolsonaro voltou a frisar que enviou ministros, como o da Cidadania, João Roma, e o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aos locais das enchentes, assim como o chefe da pasta da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.
O presidente também ressaltou que o governo liberou R$ 200 milhões para obras emergenciais em cidades atingidas pelas chuvas. Esse montante, contudo, não foi direcionado apenas à Bahia. "Fizemos coisas fantásticas durante esses dias, que provavelmente outro governo não estaria fazendo", declarou Bolsonaro. Para justificar que não estava de férias, o chefe do Executivo também mencionou ter sancionado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por mais dois anos.

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