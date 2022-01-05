Após receber alta, Bolsonaro diz que é 'maldoso' dizer que ele estava de férias

"O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá um cavalos de pau em um carro no Beto Carrero", disse Bolsonaro, durante entrevista no hospital paulistano.

A passagem do presidente pelo litoral catarinense foi marcada por passeios de moto aquática e uma visita ao parque temático Beto Carrero World. O chefe do Palácio do Planalto foi criticado por não ter ido sobrevoar as regiões da Bahia afetadas por fortes chuvas, que causaram mais de 20 mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Ele chegou a São Francisco do Sul em 27 de dezembro, depois de ter passado o Natal no Guarujá (SP).

Jair Bolsonaro em passeio de jet ski em Santa Catarina Crédito: Reprodução Twitter @jairbolsonaro

Durante a entrevista, para justificar sua ausência na Bahia, Bolsonaro voltou a frisar que enviou ministros, como o da Cidadania, João Roma, e o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aos locais das enchentes, assim como o chefe da pasta da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.