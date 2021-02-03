Governo de São Paulo desiste de fase vermelha aos fins de semana

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo

Iniciado no último dia 25, o endurecimento da quarentena deveria vigorar até 7 de fevereiro, quando o estado deveria passar por nova reclassificação. Com a mudança, restaurantes, shoppings e os demais setores poderão voltar a funcionar a partir de sábado (6).

Membros do Centro de Contingenciamento do Coronavírus afirmam que a medida foi tomada após pequena melhora nos índices de internações, que caíram 11% nesta semana, segundo Doria. A decisão, no entanto, veio após forte reação do setor de bares e restaurantes, que alega prejuízo com o fechamento no período noturno e aos fins de semana.

A volta atrás no endurecimento da quarentena já havia sido sinalizada na última segunda (1º), em coletiva do governo do estado.

Pela última reclassificação do Plano São Paulo, feita em 29 de janeiro, o estado tem seis regiões na fase vermelha -Marília, Bauru, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Taubaté- e outras 11 na laranja, a segunda mais restritiva na escala.

Na coletiva ainda foram anunciados cinco pontos de vacinação em sistema drive-thru na capital paulista para a campanha de imunização de idosos com idade acima de 90 anos, que começa na segunda (8).

Os locais serão na na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu (centro); na NeoQuímica Arena, no estacionamento coberto da Arena Corinthians (zona leste), no Autódromo de Interlagos (zona sul), no Anhambi, entrada pelo portão 38 (zona norte); e na igreja Boas Novas, na Vila Prudente (zona leste).