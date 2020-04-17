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Coronavírus

Governo de São Paulo decide prorrogar quarentena

O comitê de crise está reunido na manhã desta sexta (17) discutindo as possibilidades, se manterá o isolamento nos mesmos termos ou se fará ajustes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 10:58

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 10:58

Pessoa em isolamento por conta do coronavírus: a melhor solução para prevenir o avanço da doença
Pessoa em isolamento por conta do coronavírus: a melhor solução para prevenir o avanço da doença Crédito: Divulgação
O governo de São Paulo decidiu nesta sexta-feira (17) estender a quarentena no estado para tentar diminuir o contágio pela Covid-19. A nova data deverá ser anunciada em comunicado à imprensa nas próximas horas.
O isolamento social foi determinado por decreto em 24 de março e já foi prorrogado uma vez, em 8 de abril, com validade até o dia 22, próxima quarta-feira.
O comitê de crise está reunido na manhã desta sexta (17) discutindo as possibilidades, se manterá o isolamento nos mesmos termos ou se fará ajustes.

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Nos últimos dias, prefeitos do interior do Estado têm emitido decretos municipais permitindo a reabertura parcial ou total do comércio.
Os hospitais públicos de referência da capital, no entanto, já têm mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa da Covid-19.
As mortes nas periferias também têm aumentado. E cemitérios municipais já contabilizam cerca de 1/3 dos enterros como sendo de vítimas do novo coronavírus ou pessoas com exames de detecção da Covid-19 pendentes.

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