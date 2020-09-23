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Baldy

Gilmar Mendes suspende investigação contra secretário licenciado de Doria

O magistrado apontou haver indícios de que o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, não deveria ser o responsável por conduzir os casos

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:51
O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP)
O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP), está licenciado após a operação Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress
O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quinta-feira (23) a suspensão de duas ações penais contra Alexandre Baldy, secretário licenciado dos Transportes Metropolitanos do governo João Doria (PSDB) em São Paulo.
O magistrado apontou haver indícios de que o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, não deveria ser o responsável por conduzir os casos.
A decisão vale até que o colegiado do STF decida se aceita pedido da defesa do político para remeter o caso à Justiça Eleitoral de Goiás -as acusações contra Baldy não se referem à atuação dele no Governo de São Paulo, mas a período anterior.
Baldy foi preso por determinação de Bretas em 6 de agosto, mas Gilmar Mendes concedeu habeas corpus no dia seguinte e ele foi liberado.
"Destaca-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência", argumentou Gilmar.
A defesa de Baldy elogiou o entendimento do ministro. "O STF, mais uma vez, cumpre seu papel de guardião da Constituição, evitando que autoridades apurem fatos que não são de sua competência", afirma a nota divulgada pelos advogados Pierpaolo Cruz Bottini, Alexandre Jobim e Tiago Rocha.

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