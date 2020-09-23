Gilmar Mendes suspende investigação contra secretário licenciado de Doria

O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP), está licenciado após a operação Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) , determinou nesta quinta-feira (23) a suspensão de duas ações penais contra Alexandre Baldy, secretário licenciado dos Transportes Metropolitanos do governo João Doria (PSDB) em São Paulo.

O magistrado apontou haver indícios de que o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, não deveria ser o responsável por conduzir os casos.

A decisão vale até que o colegiado do STF decida se aceita pedido da defesa do político para remeter o caso à Justiça Eleitoral de Goiás -as acusações contra Baldy não se referem à atuação dele no Governo de São Paulo, mas a período anterior.

"Destaca-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência", argumentou Gilmar.