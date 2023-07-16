Gilmar Mendes diz que Dallagnol pode fundar igreja após 'chuva de Pix'

SÃO PAULO - O ministro Gilmar Mendes , do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou neste sábado (15) que o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) já pode "fundar uma igreja", ironizando a "chuva de Pix" que o ex-coordenador da Operação Lava Jato diz ter recebido após deixar a Câmara dos Deputados.

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) Crédito: STF e Agência Câmara

"Esses dias eu via o Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. É o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro. Certamente já pode fundar uma igreja" Gilmar Mendes - Ministro do STF

Gilmar também fez críticas à operação, encerrada em 2021, e disse ser necessário repensar o modelo de atuação do Ministério Público, apontando falhas nos órgãos fiscalizadores ao dar suficiente autonomia para a Lava Jato

O ministro também disse ser necessário corrigir os erros na estrutura de Justiça do país, e afirmou que o "modelo [Sergio] Moro-Dallagnol", referindo-se à forma como ambos atuavam em Curitiba, não foi bem-sucedido. "Vamos organizar uma fuga para frente, vamos salvar o judiciário desse grande escândalo", reiterou.

"O Ministério Público continua sendo uma instituição extremamente importante. O combate à corrupção no Brasil é fundamental. Agora, não acreditem que são o Quarto Poder, porque não são. Não queiram ter papel de auxiliar do sistema político-partidário, porque não é esse o seu papel."

Em 12 de junho, Deltan publicou vídeo nas redes sociais agradecendo as transferências via Pix recebidas de seus apoiadores, afirmando que o gesto seria uma "expressão de solidariedade". O parlamentar cassado também chamou os doadores de "agentes de Deus em sua vida".

Seis dias antes, a Mesa Diretora da Câmara havia declarado a perda de mandato do deputado, atendendo à decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 16 de maio, quando, por unanimidade, o registro de candidatura de Deltan foi cassado , e, por consequência, seu cargo no Legislativo.