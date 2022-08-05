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Eleições 2022

Flávio confirma participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional

Bolsonaro havia exigido que a entrevista fosse realizada na residência oficial, mas inicialmente a Globo rejeitou o pedido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2022 às 09:34

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 09:34

SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou nesta quinta-feira (4) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) participará do Jornal Nacional, da TV globo">Globo, no próximo dia 22 de agosto. O anúncio foi feito pelo Twitter e, segundo Flávio, o pai dará a entrevista diretamente do Palácio da Alvorada.
Bolsonaro havia exigido que a entrevista fosse realizada na residência oficial, mas inicialmente a globo">Globo rejeitou o pedido. Procurada pela reportagem nesta quarta-feira, a emissora disse que detalhes só serão divulgados nesta sexta-feira (5).
A ordem das entrevistas com os presidenciáveis foi sorteada na última segunda-feira (1º). As entrevistas devem ter duração de 40 minutos, e serão conduzidas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos.
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal Crédito: Waldemir Barreto/ Agência Senado
Pelo sorteio, ficou definido que Bolsonaro seria o primeiro convidado. Esta quinta-feira era a data final para confirmação da participação. Em 2018, quando se candidatou pela primeira vez, Bolsonaro também compareceu à entrevista.
Depois de Bolsonaro, o segundo entrevistado seria André Janones (Avante), mas o deputado federal retirou a candidatura à Presidência da República hoje. Os demais candidatos entrevistados serão Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB), nesta ordem.

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