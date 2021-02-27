AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Fiocruz recebe material para fabricar 12,2 milhões de doses de vacina
Covid-19

Fiocruz recebe material para fabricar 12,2 milhões de doses de vacina

Fundação vai receber neste sábado (27) o segundo lote do  Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), o princípio ativo para a fabricação do imunizante da Oxford/AstraZeneca

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 22:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2021 às 22:22
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai receber neste sábado (27) a segunda remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), o princípio ativo para a fabricação da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.
O material será suficiente para produzir 12,2 milhões de doses da vacina. O voo que vai trazer o IFA ao Brasil partiu de Xangai, na China, às 7h35 desta sexta-feira (no horário local) e às 17h50 de sábado deve chegar ao aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), de onde seguirá para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz). O produto é transportado à temperatura de - 55ºC.
A nova remessa completa a quantidade de insumos necessários para a produção de 15 milhões de doses da vacina, previstas para o mês de março. O primeiro lote de IFA chegou à Fiocruz no último dia 6, em quantidade suficiente para 2,8 milhões de doses, que estão sendo fabricadas.

Veja Também

Covid-19: "ES não está isento de situação grave. Não podemos relaxar"

Crise da Covid-19: ES não entrou em colapso, mas situação preocupa

As vacinas serão entregues ao Ministério da Saúde após o deferimento do registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cuja análise tem seguido de forma paralela à produção. Até junho, a Fiocruz deve receber lotes de IFA suficientes para produzir 100,4 milhões de doses da vacina.
Após a chegada do IFA em Bio-Manguinhos/Fiocruz, amostras serão enviadas para o controle de qualidade. Com a liberação dos resultados, será realizado o descongelamento, seguido do processamento final, que acontece em quatro etapas: 1) formulação; 2) envase e recravação; 3) inspeção; 4) rotulagem e embalagem.
Na formulação, o IFA é descongelado e diluído para receber estabilizadores, responsáveis por garantir a integridade e preservar o princípio ativo. Na etapa de envase e recravação, o líquido da vacina é inserido de forma automatizada em frascos esterilizados, sendo fechados com uma rolha de borracha específica e encaminhados para a recravação, onde recebem um lacre de segurança.

Veja Também

Covid-19: Casagrande anuncia novo mapa de risco para o ES

Coronavírus: ES registra 6.388 mortes e passa de 324 mil casos

Logo depois ocorre a fase de inspeção dos frascos e, por último, é realizada a etapa de rotulagem e embalagem, onde as vacinas recebem rótulos com identificação, número de lote, data de fabricação, validade e demais informações técnicas. Na sequência, as vacinas seguem para serem embaladas.
Durante o processamento da vacina, são retiradas amostras de todos os lotes, a serem encaminhadas para um rígido controle de qualidade interno a fim de garantir sua segurança e eficácia. Após o resultado, as vacinas são liberadas para entrega ao Ministério da Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Ministério da Saúde Vacina Covid-19 Pandemia FioCruz Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 sinais que podem indicar falta de fibras na alimentação
Sandra Silva Azevedo, 59 anos
Moradora em situação de rua de Vitória é maquiada pela primeira vez aos 59 anos
Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim
Homem é encontrado morto com marcas de cortes em Jerônimo Monteiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados