Coronavírus: ES registra 6.388 mortes e passa de 324 mil casos

Hospital Dr. Jayme Santos Neves: referência no tratamento à Covid-19 no ES Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo nesta sexta-feira (26), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Mais 26 mortes foram registradas nonesta sexta-feira (26), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19 , ferramenta da

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.183 novos casos, chegando a 324.226 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 42.008. Na sequência, aparecem Serra (40.858), Vitória (35.401) e Cariacica (25.468).

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.377 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.733.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 306.334. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 971 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.