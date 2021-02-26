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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.388 mortes e passa de 324 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 26 mortes e 1.183 casos confirmados em apenas 24 horas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Publicado em 

26 fev 2021 às 17:00
Imagens da chegada dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves: referência no tratamento à Covid-19 no ES Crédito: Fernando Madeira
Mais 26 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (26), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.183 novos casos, chegando a 324.226 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 42.008. Na sequência, aparecem Serra (40.858), Vitória (35.401) e Cariacica (25.468). 
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.377 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.733.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 306.334. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 971 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação contra a Covid-19 também avança no Estado. Até o momento, 118.135 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Espírito Santo.

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