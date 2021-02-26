Coronavírus: ES registra 6.388 mortes e passa de 324 mil casos

Mais 26 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (26), totalizando 6.362 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.183 novos casos, chegando a 324.226 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 42.008. Na sequência, aparecem Serra (40.858), Vitória (35.401) e Cariacica (25.468).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.377 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.733.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 306.334. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 971 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação contra a Covid-19 também avança no Estado. Até o momento, 118.135 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Espírito Santo.