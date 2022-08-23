Família reconhece corpo de jovem desaparecido na Baixada Fluminense

Segundo testemunhas, o carro onde estavam os quatro jovens foi cercado por homens encapuzados, quando passava pelo bairro Valverde em direção à Vila Canaã, em Nova Iguaçu. Eles foram obrigados a sair do veículo, a deitar no chão e tiveram as mãos amarradas para trás. Além de Matheus, desapareceram Douglas de Paula Pamplona, de 22; Adriel Andrade Bastos, de 24; e Jhonatan Alef Gomes, de 28.