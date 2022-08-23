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Rio de Janeiro

Família reconhece corpo de jovem desaparecido na Baixada Fluminense

Matheus é um dos quatro jovens que desapareceram no dia 12 deste mês, após serem abordados dentro de um carro de aplicativo por homens encapuzados, em Nova Iguaçu (RJ)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 ago 2022 às 15:03

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 15:03

O corpo de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, um dos quatro jovens entre 21 e 28 anos, que desapareceram no dia 12 deste mês no Rio de Janeiro, após serem abordados dentro de um carro de aplicativo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi reconhecido pela família e também por impressão digital, na manhã de hoje (23) no Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro, o corpo de Matheus foi encontrado durante buscas feitas ontem por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros, no Rio Capenga, também em Nova Iguaçu. As diligências continuam para “esclarecer as circunstâncias do fato”, informou a Sepol.
Segundo testemunhas, o carro onde estavam os quatro jovens foi cercado por homens encapuzados, quando passava pelo bairro Valverde em direção à Vila Canaã, em Nova Iguaçu. Eles foram obrigados a sair do veículo, a deitar no chão e tiveram as mãos amarradas para trás. Além de Matheus, desapareceram Douglas de Paula Pamplona, de 22; Adriel Andrade Bastos, de 24; e Jhonatan Alef Gomes, de 28.
“A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e segue sob sigilo”, informou a Sepol.
Inicialmente o caso foi registrado na Delegacia de Nova Iguaçu, mas a DH da Baixada assumiu as investigações.  

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