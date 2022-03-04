Explosão mata duas pessoas em fábrica no Paraná durante visita de Moro

Sergio Moro é pré-candidato à Presidência da República Crédito: Saulo Rolim | Podemos

Enquanto fazia uma visita à sede administrativa da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), em Maringá (PR), o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) foi informado que uma explosão na parte fabril da cooperativa deixou dois funcionários mortos, nesta sexta-feira (4).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do pré-candidato à Presidência da República e pela própria cooperativa.

Segundo a Cocamar, o acidente ocorreu por volta das 11h30, na Estação de Tratamento de Efluentes, no seu parque industrial em Maringá.

"As causas do acidente estão sendo investigadas pela cooperativa, juntamente com as autoridades", diz o texto divulgado, que ressalta que são adotados protocolos de segurança em todos os setores.

A Cocamar afirma ainda que está prestando assistência às famílias das vítimas. A Polícia Civil do Paraná diz que está sendo feita perícia no local e que um inquérito será aberto para investigar o caso.

A informação inicial, ainda segundo a polícia, é que os dois funcionários mortos seriam terceirizados. A nota da Cocamar afirma que eles usavam todos os equipamentos de proteção.

​De acordo com a nota da equipe de Moro, ele prestou solidariedade aos funcionários do local e suspendeu a agenda prevista.

Moro estava acompanhado do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) e do ex-deputado Xico Graziano.

"Foi um acidente localizado em uma outra unidade, pois estávamos no centro administrativo. Dr. Moro preferiu suspender a programação que incluiria algumas visitas na cooperativa", disse Graziano à reportagem.

Em suas redes sociais, a cooperativa diz que tem mais de 90 unidades nos estados do Paraná, em Mato Grosso do Sul e São Paulo, com cerca de 16 mil cooperados.

Leia a íntegra da nota divulgada pela assessoria de Moro: