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Eleições 2022

Explosão mata duas pessoas em fábrica no Paraná durante visita de Moro

Polícia Civil diz que está sendo feita perícia no local e que um inquérito será aberto para investigar o caso. Sérgio Moro prestou solidariedade aos funcionários e suspendeu a agenda.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2022 às 18:26

Publicado em 04 de Março de 2022 às 18:26

O ex-juiz Sérgio Moro
Sergio Moro é  pré-candidato à Presidência da República Crédito: Saulo Rolim | Podemos
Enquanto fazia uma visita à sede administrativa da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), em Maringá (PR), o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) foi informado que uma explosão na parte fabril da cooperativa deixou dois funcionários mortos, nesta sexta-feira (4).
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do pré-candidato à Presidência da República e pela própria cooperativa.
Segundo a Cocamar, o acidente ocorreu por volta das 11h30, na Estação de Tratamento de Efluentes, no seu parque industrial em Maringá.
"As causas do acidente estão sendo investigadas pela cooperativa, juntamente com as autoridades", diz o texto divulgado, que ressalta que são adotados protocolos de segurança em todos os setores.
A Cocamar afirma ainda que está prestando assistência às famílias das vítimas. A Polícia Civil do Paraná diz que está sendo feita perícia no local e que um inquérito será aberto para investigar o caso.

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A informação inicial, ainda segundo a polícia, é que os dois funcionários mortos seriam terceirizados. A nota da Cocamar afirma que eles usavam todos os equipamentos de proteção.
​De acordo com a nota da equipe de Moro, ele prestou solidariedade aos funcionários do local e suspendeu a agenda prevista.
Moro estava acompanhado do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) e do ex-deputado Xico Graziano.
"Foi um acidente localizado em uma outra unidade, pois estávamos no centro administrativo. Dr. Moro preferiu suspender a programação que incluiria algumas visitas na cooperativa", disse Graziano à reportagem.
Em suas redes sociais, a cooperativa diz que tem mais de 90 unidades nos estados do Paraná, em Mato Grosso do Sul e São Paulo, com cerca de 16 mil cooperados.
Leia a íntegra da nota divulgada pela assessoria de Moro:
​"Em agenda no interior do Paraná, o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro visitava a sede administrativa da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), na manhã desta sexta-feira (4/3), quando foi informado da explosão na parte fabril da Cooperativa. Infelizmente, o acidente vitimou dois funcionários da Cocamar. Sergio Moro lamentou o acidente, prestou solidariedade ao corpo funcional e suspendeu a agenda de visitação."

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