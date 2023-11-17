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Fatalidade

Explosão de barril de chope mata dois homens em festa no Rio de Janeiro

A explosão aconteceu quando os dois homens foram instalar o barril de chope. Um deles morreu na hora e o outro após dias de internação. O caso segue sendo investigado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2023 às 16:05

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 16:05

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Júlio César Venâncio (à esquerda) e Valdeir Ferreira (à direita) morreram após a explosão de um barril de chope em São João de Meriti, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A explosão de um barril de chope em uma festa deixou dois homens mortos no sábado (11) em São João de Meriti (RJ). Júlio César Venâncio, de 39 anos, e Valdeir Ferreira estavam na festa de aniversário de Valdeir, quando foram instalar um barril de chope. Por volta das 19h, durante a instalação, o barril explodiu e atingiu as vítimas, segundo o canal SBT.
Valdeir morreu na hora. Júlio César morreu na segunda-feira (13), após dias internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Uma testemunha disse que "tudo voou" e que a explosão foi ouvida pelos vizinhos em entrevista ao canal SBT. O caso é investigado pela 64ª DP de São João de Meriti, informou a Polícia Civil ao UOL. O que sobrou do barril foi recolhido para análise da perícia.
"A primeira coisa que eles [peritos] falaram foi que o barril não tinha selo do Inmetro, mas a gente não se atentou a esse detalhe. Não sei se tinha algo de errado no barril, se alguém manuseou de maneira errada, mas a gente precisa saber o que aconteceu", disse Michele Venâncio, irmã de Júlio César.

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