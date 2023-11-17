Explosão de barril de chope mata dois homens em festa no Rio de Janeiro

Júlio César Venâncio (à esquerda) e Valdeir Ferreira (à direita) morreram após a explosão de um barril de chope em São João de Meriti, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A explosão de um barril de chope em uma festa deixou dois homens mortos no sábado (11) em São João de Meriti (RJ). Júlio César Venâncio, de 39 anos, e Valdeir Ferreira estavam na festa de aniversário de Valdeir, quando foram instalar um barril de chope. Por volta das 19h, durante a instalação, o barril explodiu e atingiu as vítimas, segundo o canal SBT.

Valdeir morreu na hora. Júlio César morreu na segunda-feira (13), após dias internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Uma testemunha disse que "tudo voou" e que a explosão foi ouvida pelos vizinhos em entrevista ao canal SBT. O caso é investigado pela 64ª DP de São João de Meriti, informou a Polícia Civil ao UOL. O que sobrou do barril foi recolhido para análise da perícia.