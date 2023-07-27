Explosão em silo de cooperativa deixa mortos e feridos no Paraná

Explosão em cooperativa de Palotina, no PR, deixa 4 mortos e 10 desaparecidos Crédito: Divulgação/Consamu

Ao menos oito pessoas morreram em decorrência de uma explosão em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Paraná, por volta das 16h30 desta quarta-feira, 26. Outras 9 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil. Equipes dos bombeiros de Cascavel e Toledo, municípios vizinhos, foram enviadas para atuar no socorro às vítimas.

Conforme os bombeiros, uma pessoa permanecia desaparecida na manhã desta quinta (27).

O silo estava sendo usado para armazenar milho e fica a nove quilômetros do centro de Palotina, numa área com vários silos. A explosão teria ocorrido em um túnel de transporte e, segundo os bombeiros, também destruiu parcialmente outros dois silos.

Funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção na estrutura quando ocorreu a explosão, cuja causa ainda não foi identificada. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas de imóveis em bairros próximos. Também surgiram pequenos incêndios no próprio silo, combatidos pelos bombeiros.