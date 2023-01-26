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Na Bahia

Explosão de casa deixa pelo menos três mortos na Bahia

Três corpos foram encontrados nos escombros da residência; uma pessoa segue desaparecida. Causa da explosão ainda não foi identificada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 12:57

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 12:57

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa continuava desaparecida na manhã de hoje
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa continuava desaparecida na manhã de hoje Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Pelo menos três pessoas de uma mesma família morreram após uma casa explodir no município de Tanhaçu (BA). O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26).
Segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia, o acionamento para a ocorrência foi feito às 5h30 e militares da corporação em Vitória da Conquista foram encaminhados ao local.
Eles encontraram três corpos de pessoas que ainda não foram identificadas. Uma pessoa da família que morava no local ainda é considerada desaparecida.
A causa da explosão ainda não foi identificada pela polícia, mas uma equipe do Departamento de Polícia Técnica faz perícia no local.
Residência era formada por dois andares, no térreo, havia uma padaria e uma loja de peças de moto; no primeiro andar, havia uma residência. Tudo ficou destruído.

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