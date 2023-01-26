Explosão de casa deixa pelo menos três mortos na Bahia

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa continuava desaparecida na manhã de hoje Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

Pelo menos três pessoas de uma mesma família morreram após uma casa explodir no município de Tanhaçu (BA). O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia, o acionamento para a ocorrência foi feito às 5h30 e militares da corporação em Vitória da Conquista foram encaminhados ao local.

Eles encontraram três corpos de pessoas que ainda não foram identificadas. Uma pessoa da família que morava no local ainda é considerada desaparecida.

A causa da explosão ainda não foi identificada pela polícia, mas uma equipe do Departamento de Polícia Técnica faz perícia no local.