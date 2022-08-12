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Eleições 2022

Esquerda precisa mudar postura nas redes e 'conversar com operários', diz Janones

Deputado federal fez alerta após pesquisa em Minas Gerais apontar queda na vantagem de Lula sobre Bolsonaro nas intenções de voto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2022 às 17:27

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 17:27

SÃO PAULO - Após desistir da corrida presidencial para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais para dizer que a esquerda deve mudar a linguagem para "conversar com os operários".
"Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 18 pra 9, com apenas 2 dias de auxílio em R$ 600,00. Ou a esquerda senta no chão da fábrica pra conversar com os operários ou já era. Detalhe: o chão da fábrica, atualmente, são as redes sociais, em especial o Facebook", publicou Janones em uma rede social.
André Janones, deputado federal pelo Avante MG, em entrevista para A Gazeta
André Janones afirma que PT precisa adotar uma linguagem mais popular. Crédito: Fernando Madeira
O deputado fez referência à pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta semana. Em Minas Gerais, Lula tem 42%, ante 33% de Bolsonaro. A pesquisa anterior apontava Lula com 46% e Bolsonaro, com 28%. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do País, com 10,41% dos votos do País.
Em outra publicação, o deputado argumentou que o PT deveria parar de usar alguns termos, como "renda mínima", e substituí-los por uma linguagem mais popular.
O parlamentar, que é conhecido pela sua presença marcante nas redes, acredita que o petista poderá ganhar mais notoriedade se conseguir se posicionar melhor no meio digital, um campo que Bolsonaro e sua base têm forte presença. Para Janones, o petista pode "esmagar" opositores quando passar a se dedicar, de fato, a estar presente nas redes sociais.
"Bolsonaro só domina aqui ainda, porque Lula não veio de fato pra cá, quando vier, esmagará a Bolsonaro, a mim, e a todos que se acham gigantes nas redes", disse o ex-candidato.
"Não existe maior na rede ou nas ruas, maior é maior, Lula é o maior líder político deste país, e sabe conversar com o povo como ninguém", disse.

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