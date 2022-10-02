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Eleições 2022

Esperamos vitória no primeiro turno, diz Flávio Bolsonaro ao votar

Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro votaram na manhã deste domingo (2), na zona norte do Rio de Janeiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 15:05

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 15:05

Filhos mais velhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) votaram no início da manhã deste domingo (2) em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro.
Após votar, Flávio -que é coordenador-geral da campanha do pai- disse ter expectativa de que Bolsonaro vença no primeiro turno, afirmando ser "testemunha ocular" do apoio a ele nas ruas e ecoando declarações do presidente que questionam a validade de levantamentos eleitorais. Pesquisa Datafolha mais recente indica que Jair Bolsonaro tem 36% dos votos válidos, ante 50% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal rival.
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal Crédito: Waldemir Barreto/ Agência Senado
"Bolsonaro já foi eleito no Japão. Vamos ver se a população vota com o Neymar ou com o Marcola", afirmou o senador. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado que o site O Antagonista removesse conteúdo "sabidamente inverídico" sobre suposto endosso do líder do PCC a Lula. Carlos saiu da sessão sem falar com a imprensa.
Flávio chegou à sua sessão eleitoral por volta das 8h10, acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira. Carlos entrou na fila pouco depois, com a mãe, Rogéria Nunes Nantes Braga. Todos vestiam verde e amarelo, sendo saudados por apoiadores na fila, posando para selfies.
Carlos usava ainda uma camisa em que se lia "Ramagem & Deputado & Federal & Rio". É uma referência a Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin cuja candidatura à Câmara dos Deputados pelo PL o filho 02 de Bolsonaro apoia.

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