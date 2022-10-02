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Eleições 2022

Jovens votam pela primeira vez no ES: "Contribuir para a democracia"

Entre os jovens que votaram pela primeira vez neste domingo (2) está estudante que viajou de Vitória para Linhares, no Norte do Espírito Santo

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 10:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2022 às 10:16
Sofia Ferrari, 18, é estudante e votou pela primeira vez
Sofia Ferrari, de 18 anos, é estudante e votou pela primeira vez Crédito: Isaac Ribeiro
O período de votação já está aberto em todo o território nacional nestas eleições 2022 e, logo pela manhã, jovens que votam pela primeira vez marcaram presença nas seções eleitorais do Espírito Santo.  Neste domingo (2), eleitores de todo o país vão às urnas escolher os candidatos a presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. 
A estudante Sofia Ferrari, de 18 anos, viajou de Vitória até Linhares, no Norte do Espírito Santo, para votar na Emef Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte. Os mais de 105 km entre uma cidade e outra não desanimaram a jovem, que fez questão de exercer a democracia. 
"Eleição é um momento muito importante para o país. Hoje eu voto pela primeira vez! Acredito ser válido os jovens exercerem essa função de votar porque é nosso dever como cidadão. Todos temos a nossa responsabilidade de contribuir para a democracia. Preparei minha colinha e vim".
Amigos combinaram de votar juntos no colégio Hélio Ferraz
Da direita para a esquerda, Matheus Coutinho (20), Marcus Daniel (20), Eduardo Bicaris (20), Lucas Santos (21), Juan Nacif (20), Miguel Freitas (21) são colegas de escola e combinaram de vir votar juntos no Colégio Hélio Ferraz Crédito: Beatriz Heleodoro

JOVENS REUNIDOS NA SERRA

Na Serra, na Grande Vitória, seis jovens se reuniram para votar juntos. Os amigos compareceram no Colégio Hélio Ferraz, minutos após os portões serem abertos. Juan Nacif, de 20 anos, contou que ele e os colegas votaram pela primeira vez e que todo o processo ocorreu de forma bem rápida. Eles chegaram às 8h10. 
“A gente sempre manteve contato sobre a eleição porque a gente realmente queria fazer um pouco de diferença. São seis votos ali, mas a gente está levando isso muito a sério porque tem que começar de algum lugar”, conta. 

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