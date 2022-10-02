Jovens votam pela primeira vez no ES: "Contribuir para a democracia"

Sofia Ferrari, de 18 anos, é estudante e votou pela primeira vez Crédito: Isaac Ribeiro

O período de votação já está aberto em todo o território nacional nestas eleições 2022 e, logo pela manhã, jovens que votam pela primeira vez marcaram presença nas seções eleitorais do Espírito Santo . Neste domingo (2), eleitores de todo o país vão às urnas escolher os candidatos a presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais.

A estudante Sofia Ferrari, de 18 anos, viajou de Vitória até Linhares, no Norte do Espírito Santo, para votar na Emef Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte. Os mais de 105 km entre uma cidade e outra não desanimaram a jovem, que fez questão de exercer a democracia.

"Eleição é um momento muito importante para o país. Hoje eu voto pela primeira vez! Acredito ser válido os jovens exercerem essa função de votar porque é nosso dever como cidadão. Todos temos a nossa responsabilidade de contribuir para a democracia. Preparei minha colinha e vim".

Da direita para a esquerda, Matheus Coutinho (20), Marcus Daniel (20), Eduardo Bicaris (20), Lucas Santos (21), Juan Nacif (20), Miguel Freitas (21) são colegas de escola e combinaram de vir votar juntos no Colégio Hélio Ferraz Crédito: Beatriz Heleodoro

JOVENS REUNIDOS NA SERRA

Na Serra, na Grande Vitória, seis jovens se reuniram para votar juntos. Os amigos compareceram no Colégio Hélio Ferraz, minutos após os portões serem abertos. Juan Nacif, de 20 anos, contou que ele e os colegas votaram pela primeira vez e que todo o processo ocorreu de forma bem rápida. Eles chegaram às 8h10.