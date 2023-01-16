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Pandemia

ES vai receber 13,8 mil doses de Coronavac para vacinação de crianças

Ministério da Saúde informou que vai distribuir, para todos os Estados, 740 mil doses de vacina; imunizantes devem chegar aos até esta terça-feira (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2023 às 15:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:38

SÃO PAULO - O Ministério da Saúde informou nesta segunda (16) que começou a distribuir 740,2 mil doses da vacina Coronavac a todos os Estados para retomar a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 a 11 anos.
O órgão prevê terminar as entregas até está terça (17).
"A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais brevemente possível", disse o ministério em nota.
No começo do mês, a secretaria de Vigilância em Saúde confirmou que as vacinas infantis contra Covid-19 estavam em falta, o que estava causando atrasos na imunização desse público em vários Estados.
Até a última sexta-feira (13), 15.087.430 crianças de 3 a 11 anos haviam recebido a dose inicial, o que representa 57,1% da população dessa faixa etária. Dessas, 10.487.689 tomaram as duas doses ou a dose única, o equivalente a 39,69%.
Veja a quantidade de doses por unidade federativa:
  • AC: 2,6 mil;
  • BA: 46,8 mil;
  • CE: 38,2 mil;
  • DF: 6,7 mil;
  • ES: 13,8 mil;
  • MG: 70,4 mil;
  • MS: 6,5 mil;
  • MT: 3,8 mil;
  • PA: 25,7 mil;
  • PB: 10,5 mil;
  • PR: 46,5 mil;
  • RJ: 46,6 mil;
  • SC: 12,3 mil;
  • SE: 10,5 mil;
  • SP: 218,4 mil
  • AL: 10,2 mil;
  • AM: 22,8 mil;
  • AP: 4,5 mil;
  • GO: 22,9 mil;
  • MA: 11,6 mil;
  • PE: 46,1 mil;
  • PI: 16,7 mil;
  • RN: 8,9 mil;
  • RO: 3 mil;
  • RR: 1,3 mil;
  • RS: 29,1 mil;
  • TO: 2,5 mil.

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