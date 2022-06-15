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Criminosos armados

Equipe de Cláudio Castro é atacada antes de agenda do governador do RJ

O grupo errou o caminho e entrou na favela, área de atuação do Comando Vermelho.  Uma agente do Gabinete de Segurança Institucional fluminense foi baleado

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 15:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2022 às 15:13
Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro
Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro Crédito: Philippe Lima/Governo do RJ
Uma equipe do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi atacada nesta quarta-feira (15) por criminosos armados numa favela em Macaé, na região norte do estado. Uma agente do Gabinete de Segurança Institucional fluminense foi baleado.
Os agentes participavam de uma avaliação do local em que o governador tem agenda marcada para esta tarde, na praça Washington Luiz. O grupo errou o caminho e entrou na favela, área de atuação do Comando Vermelho.
Uma van que seria usada por autoridades chegou a ser levada pelos traficantes e, depois, recuperada.
De acordo com o governo do estado, o policial militar baleado está em atendimento no Hospital Municipal de Macaé. As informações iniciais indicam que o estado dele não é grave.
Castro participa de agendas em diferentes cidades no norte fluminense nesta quarta. Ele já esteve em Itaperuna e Campos para o lançamento de obras.
As atividades fazem parte do plano do governador, pré-candidato à reeleição, ampliar seu conhecimento junto ao eleitorado fluminense.
Ele lidera as pesquisas de intenção de voto, tecnicamente empatado com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

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