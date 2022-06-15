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Momento de tensão

Caixa d'água tomba sobre prédio e fere mulher na zona oeste do RJ

O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 8h13 desta quarta (15). A vítima é uma moradora do primeiro andar do edifício atingido

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2022 às 14:30
Caixa d'água tombou sobre prédio na zona oeste do RJ
Caixa d'água tombou sobre prédio na zona oeste do RJ Crédito: Reprodução | Twitter @defesacivil_rio
Uma caixa d´água tombou sobre um dos prédios do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando pelo menos uma mulher ferida.
O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 8h13 de quarta-feira (15), segundo informações repassadas ao UOL. A vítima é uma moradora do primeiro andar do edifício atingido, identificada como Marcela Gil Ferreira, 31.
A princípio, ela foi atendida com ferimentos leves causados ao ser atingida por destroços.
Imagens mostram que a caixa d'água destruiu parte do último andar do prédio, que tem cinco pavimentos, danificando também a lateral do piso térreo.
Vizinhos do edifício também deixaram relatos nas redes sociais, descrevendo o susto com a situação.
"A caixa d'água do condomínio do lado caiu em cima de um prédio, lambeu tudo. Horrível, gente, um barulhão", escreveu uma pessoa, no Twitter.

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