Caixa d'água tomba sobre prédio e fere mulher na zona oeste do RJ

Caixa d'água tombou sobre prédio na zona oeste do RJ Crédito: Reprodução | Twitter @defesacivil_rio

Uma caixa d´água tombou sobre um dos prédios do Condomínio Leme II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro , deixando pelo menos uma mulher ferida.

O acidente foi registrado pelo Corpo de Bombeiros às 8h13 de quarta-feira (15), segundo informações repassadas ao UOL. A vítima é uma moradora do primeiro andar do edifício atingido, identificada como Marcela Gil Ferreira, 31.

A princípio, ela foi atendida com ferimentos leves causados ao ser atingida por destroços.

Imagens mostram que a caixa d'água destruiu parte do último andar do prédio, que tem cinco pavimentos, danificando também a lateral do piso térreo.

Vizinhos do edifício também deixaram relatos nas redes sociais, descrevendo o susto com a situação.