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Em São Luís, Ibope mostra Braide com 50% e Duarte Jr. com 42%

Houve ainda 5% de intenções de votos em branco e nulos e 2% que não souberam ou não responderam

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 21:00
Eduardo Braide aparece na liderança de pesquisa do Ibope
Eduardo Braide aparece na liderança de pesquisa do Ibope Crédito: Reprodução / Facebook
O candidato do Podemos a prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide, aparece na liderança de pesquisa do Ibope divulgada neste sábado (28), com 50% das intenções de voto. Seu adversário, o deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos), teve 42% das respostas.
Houve ainda 5% de intenções de votos em branco e nulos e 2% que não souberam ou não responderam. Excluindo-se esse contingente, Braide ficou com 54% dos votos válidos e Duarte Júnior, com 46%.
Em relação ao levantamento do Ibope divulgado no dia 20, também sobre o segundo turno, o deputado federal do Podemos oscilou positivamente 1 ponto, já que antes tinha 49% das intenções. O adversário do Republicanos manteve-se com os mesmos 42% nas duas sondagens.
O Ibope entrevistou 805 eleitores de São Luís entre os dias 25 e 27 de novembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.
O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada e divulgada pela TV Mirante, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA) sob o protocolo MA-05555/2020.

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