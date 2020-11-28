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Disputa

No Rio, Datafolha mostra Paes com 68% dos votos válidos e Crivella com 32%

De acordo com os dados, Eduardo Paes segue liderando com folga a disputa do segundo turno no município

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:24
Eduardo Paes (DEM) vai disputar o segundo turno das eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro
Eduardo Paes (DEM) vai disputar o segundo turno das eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Folhapress
O candidato do DEM a prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, segue liderando com folga a disputa do segundo turno no município, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (28). O ex-prefeito carioca aparece com 68% dos votos válidos, excluindo-se brancos, nulos e indecisos, enquanto o candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), soma 32%.
Em votos totais, o candidato do DEM tem 55% e Crivella, 26% das intenções.
Há 4% de indecisos e 16% que afirmam que votarão nulo ou branco.
Apenas 7% dos eleitores de Paes afirmam que ainda podem mudar seu voto.
A pesquisa do Datafolha em parceria com a TV Globo entrevistou 1.786 eleitores do Rio na sexta-feira (27), e neste sábado (28).
A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) sob o protocolo RJ-07737/2020.

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