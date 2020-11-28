AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Em SP, Datafolha mostra Covas com 55% dos votos válidos e Boulos com 45%
Intenções de votos

Em SP, Datafolha mostra Covas com 55% dos votos válidos e Boulos com 45%

Em relação ao levantamento anterior, de 26 de novembro, Covas subiu um ponto porcentual e Boulos caiu um ponto

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:08
Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo
Bruno Covas (PSDB) disputa o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
Pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado (28), em São Paulo, véspera de segundo turno, traz o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), na liderança. Ele tem 55% das intenções de votos válidos, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 45%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
Em relação ao levantamento anterior, de 26 de novembro, Covas subiu um ponto porcentual e Boulos caiu um ponto, ainda considerando-se os votos válidos.
Entre os votos totais na pesquisa deste sábado, Covas ficou com 48% e Boulos, 39%. Brancos e nulos somaram 9%. Outros 4% dos entrevistados não souberam responder.
Dos entrevistados, 87% disseram estar totalmente decididos e 11% afirmaram que ainda podem mudar de ideia.
Encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, a pesquisa Datafolha ouviu 3.047 eleitores entre os dias 27 e 28 de novembro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-02945/2020. O nível de confiança é de 95%.

Veja Também

Covas e Boulos usam os nomes um do outro como palavras-chave em anúncios

"Sou contra a reeleição", diz Covas em campanha pela reeleição

Covas diz que pandemia está estabilizada e rejeita novas restrições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canto superior esquerdo (maio/2025); canto superior direito (fevereiro/2026); foto inferior (julho/2026)
A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias
Imagem de destaque
Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade
Vítimas invisíveis do feminicídio
Os órfãos do feminicídio e a reparação tardia do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados