Em SP, Datafolha mostra Covas com 55% dos votos válidos e Boulos com 45%

Bruno Covas (PSDB) disputa o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo Crédito: ETTORE CHIEREGUINI

Pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado (28), em São Paulo , véspera de segundo turno, traz o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), na liderança. Ele tem 55% das intenções de votos válidos, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 45%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento anterior, de 26 de novembro, Covas subiu um ponto porcentual e Boulos caiu um ponto, ainda considerando-se os votos válidos.

Entre os votos totais na pesquisa deste sábado, Covas ficou com 48% e Boulos, 39%. Brancos e nulos somaram 9%. Outros 4% dos entrevistados não souberam responder.

Dos entrevistados, 87% disseram estar totalmente decididos e 11% afirmaram que ainda podem mudar de ideia.