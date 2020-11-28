Covas e Boulos usam os nomes um do outro como palavras-chave em anúncios

Na briga por cada palmo de espaço na reta final da disputa, as campanhas de Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) cadastraram os nomes uns dos outros nas palavras-chave de anúncios que compraram no Google. Ou seja, quando alguém procura por "Bruno Covas" na plataforma surge um anúncio do concorrente, e vice-versa.
No primeiro turno, a campanha de Boulos fez o mesmo com Jilmar Tatto (PT), associando seus anúncios não só ao nome do outro candidato, mas também a termos ligados ao PT, como Lula.
O líder do MTST ligou para Tatto para desfazer o mal estar depois que a estratégia foi revelada pelo Painel.