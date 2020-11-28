Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • No Recife, João Campos e Marília Arraes estão empatados com 50%, diz Datafolha
Segundo turno

No Recife, João Campos e Marília Arraes estão empatados com 50%, diz Datafolha

Em relação ao levantamento anterior, da quinta-feira (26), Campos subiu dois pontos porcentuais e Marília caiu dois

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:42
O candidato João Campos (PSB) durante debate promovido pela TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife
O candidato João Campos (PSB) durante debate promovido pela TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife Crédito: Bruno Campos/JC Imagem/Folhapress
Pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado (28), no Recife, véspera de segundo turno, traz empate numérico entre os dois candidatos à prefeitura, João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT), com 50% das intenções de votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
Em relação ao levantamento anterior, da quinta-feira (26), Campos subiu dois pontos porcentuais e Marília caiu dois, ainda considerando votos válidos.
Entre os votos totais na pesquisa deste sábado, os dois candidatos, primos, também empatam, desta vez com 42%. Votos em branco e nulos somam 12%. Outros 4% não souberam responder.
Encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento ouviu 1.083 eleitores entre 27 e 28 de novembro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PE-08731/2020.
O nível de confiança é de 95%.

Veja Também

Em SP, Datafolha mostra Covas com 55% dos votos válidos e Boulos com 45%

No Rio, Datafolha mostra Paes com 68% dos votos válidos e Crivella com 32%

Boulos informa 'sintomas brandos' de covid-19 após consulta médica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Indígena da Aldeia Boa Esperança
Turismo étnico no ES: quatro aldeias para conhecer em Aracruz
Exposição em Aracruz convida o Público a reflitir sobre o Meio Ambiente
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados