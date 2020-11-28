No Recife, João Campos e Marília Arraes estão empatados com 50%, diz Datafolha

O candidato João Campos (PSB) durante debate promovido pela TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife Crédito: Bruno Campos/JC Imagem/Folhapress

Pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado (28), no Recife , véspera de segundo turno, traz empate numérico entre os dois candidatos à prefeitura, João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT), com 50% das intenções de votos válidos cada. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento anterior, da quinta-feira (26), Campos subiu dois pontos porcentuais e Marília caiu dois, ainda considerando votos válidos.

Entre os votos totais na pesquisa deste sábado, os dois candidatos, primos, também empatam, desta vez com 42%. Votos em branco e nulos somam 12%. Outros 4% não souberam responder.

Encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento ouviu 1.083 eleitores entre 27 e 28 de novembro e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PE-08731/2020.