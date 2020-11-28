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Saúde

Boulos informa 'sintomas brandos' de covid-19 após consulta médica

'Apesar dos sintomas, Boulos segue em bom estado de saúde e seguirá sob observação médica', diz nota enviada à imprensa

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:21
Guilherme Boulos (PSOL) foi para o segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo
Guilherme Boulos (PSOL) foi para o segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo Crédito: SUAMY BEYDOUN
O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) está com sintomas brandos de covid-19, incluindo cansaço leve e dor no corpo. A informação foi dada pelo próprio líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) neste sábado, 28, em suas redes sociais, após consulta médica domiciliar com o infectologista Esper Kallas ocorrida no período da tarde.
"Apesar dos sintomas, Boulos segue em bom estado de saúde e seguirá sob observação médica", detalhou, em seguida, nota enviada à imprensa pela equipe do PSOL.
Boulos está em isolamento social desde a sexta-feira, quando recebeu teste positivo para a covid-19, mas começou a apresentar sintomas apenas neste sábado, véspera de eleições municipais.
Enquanto o candidato faz lives de casa, a campanha de rua está sendo conduzida pela candidata a vice-prefeita em sua chapa, a deputada federal Luiza Erundina (PSOL).
No Twitter, o postulante a prefeito afirmou, mais cedo, que está "angustiado por não poder estar na rua". Ele tampouco deve votar, no domingo, seguindo os protocolos sanitários.
Esper Kallas é um dos principais infectologistas de São Paulo e membro do comitê de enfrentamento à covid-19 no Estado.

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