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Coronavírus

Um dia após testar positivo para Covid-19, Boulos apresenta sintomas

Boulos decidiu fazer o teste para o novo coronavírus após a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com quem teve contato, receber diagnóstico positivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 17:06

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:06

O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos
O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos Crédito: Alice Vergueiro/Folhapress
Um dia após receber teste positivo para Covid-19 e se declarar assintomático, o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) começou a apresentar sintomas da doença neste sábado (28), véspera de eleição municipal. Ele receberia uma visita médica em sua casa por volta das 14h30, informou sua assessoria de imprensa mais cedo.
Boulos decidiu fazer o teste para o novo coronavírus após a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com quem teve contato, receber diagnóstico positivo para a Covid-19.
Ainda assim, o candidato a prefeito manteve atividades de campanha, embora em locais mais reservados.
Ao apresentar o teste positivo no fim da tarde desta sexta-feira, Boulos cancelou agenda de campanha do sábado e declarou que, seguindo os protocolos sanitários, não sairá de casa para votar no domingo.
Por conta da confirmação, a TV Globo cancelou o debate entre o candidato do PSOL e o prefeito Bruno Covas (PSDB), que ocorreria na noite de sexta.

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