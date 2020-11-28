Um dia após testar positivo para Covid-19, Boulos apresenta sintomas

O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos Crédito: Alice Vergueiro/Folhapress

Boulos decidiu fazer o teste para o novo coronavírus após a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com quem teve contato, receber diagnóstico positivo para a Covid-19.

Ainda assim, o candidato a prefeito manteve atividades de campanha, embora em locais mais reservados.

Ao apresentar o teste positivo no fim da tarde desta sexta-feira, Boulos cancelou agenda de campanha do sábado e declarou que, seguindo os protocolos sanitários, não sairá de casa para votar no domingo.