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Levantamento

Em Fortaleza, Ibope mostra Sarto com 61% dos votos válidos e Wagner com 39%

Encomendada pela TV Verdes Mares, a pesquisa Ibope publicada neste sábado ouviu 805 eleitores de Fortaleza entre 26 e 27 de novembro

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:51
Candidato José Sarto (PDT), de Fortaleza, tem 61% dos votos válidos
Candidato José Sarto (PDT), de Fortaleza, tem 61% dos votos válidos Crédito: Reprodução / Facebook
Pesquisa Ibope divulgada na tarde deste sábado (28), aponta vantagem do candidato da situação, José Sarto (PDT), em Fortaleza. Ele tem 61% dos votos válidos contra 39% do rival, Capitão Wagner (Pros), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.
Em votos totais, Sarto tem 54% e Wagner, 35%. Brancos e nulos somam 7%. Outros 4% não souberam responder.
Em comparação com o levantamento anterior, publicado em 23 de novembro, o pedetista cresceu um ponto porcentual e o candidato do Pros perdeu também um ponto, considerando os votos válidos.
Encomendada pela TV Verdes Mares, a pesquisa Ibope publicada neste sábado ouviu 805 eleitores de Fortaleza entre 26 e 27 de novembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no TRE sob o protocolo CE 06026/2020.

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