Em Fortaleza, Ibope mostra Sarto com 61% dos votos válidos e Wagner com 39%

Candidato José Sarto (PDT), de Fortaleza, tem 61% dos votos válidos Crédito: Reprodução / Facebook

Pesquisa Ibope divulgada na tarde deste sábado (28), aponta vantagem do candidato da situação, José Sarto (PDT), em Fortaleza . Ele tem 61% dos votos válidos contra 39% do rival, Capitão Wagner (Pros), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro . A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em votos totais, Sarto tem 54% e Wagner, 35%. Brancos e nulos somam 7%. Outros 4% não souberam responder.

Em comparação com o levantamento anterior, publicado em 23 de novembro, o pedetista cresceu um ponto porcentual e o candidato do Pros perdeu também um ponto, considerando os votos válidos.