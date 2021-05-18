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Videoconferência

Em prisão domiciliar, Daniel Silveira diz que STF é parcial

Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, deputado acusou os ministros da Corte de colocar "adubo do medo" na sociedade

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:37
Deputado federal Daniel Silveira
Deputado federal Daniel Silveira Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
Em prisão domiciliar, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) acusou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de colocarem "adubo do medo" na sociedade e de serem parciais, durante depoimento por videoconferência nesta terça-feira (18), no Conselho de Ética da Câmara.
"Quem são eles, os ministros, para calarem a sociedade ou colocarem o adubo do medo ou também uma mordaça social em cima de uma coisa chamada liberdade de expressão, que é direito inalienável, imprescritível e inarredável em qualquer país que viva em plena democracia?", disse.

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O conselho avalia dois processos que podem levar à cassação do deputado. Ambos têm como objeto o mesmo motivo pelo qual ele foi preso em fevereiro: um vídeo no qual fez apologia ao Ato Institucional nº 5, o mais violento da ditadura, e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sessão de hoje, Silveira foi questionado pelo relator de um dos casos, o deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), e por outros parlamentares.
"Alexandre de Moraes, tanto quanto os ministros do STF, são vítimas, acusadores e julgadores, ou seja, não são imparciais, são completamente parciais, o que é um perigo, já dizia o saudoso e minha referência jurídica Rui Barbosa, que a pior ditadura é a do Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer", disse Silveira também no depoimento de hoje.
Após o deputado ficar 26 dias preso no Batalhão Especial Prisional em Niterói, no Rio de Janeiro, o ministro do STF Alexandre de Moraes concedeu a Silveira o direito de cumprir prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica.

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