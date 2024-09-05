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Fatalidade

Em intervalo de 8 anos, pai e filho morrem na mesma rua vítimas de acidentes

Augusto Baader, de 28 anos, dirigia uma motocicleta quando colidiu contra um ciclista de 16 anos. O pai dele morreu no mesmo local após ser atropelado por um caminhão-tanque dos bombeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 set 2024 às 16:57

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 16:57

Augusto Baader e o pai morreram no mesmo local
Augusto Baader e o pai morreram no mesmo local Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um jovem de 28 anos morreu vítima de um acidente na mesma rua na qual seu pai foi atropelado 8 anos antes, em Jaraguá do Sul (SC). Augusto Baader sofreu acidente de trânsito na rua Domingos da Rosa, bairro Ilha da Figueira, no domingo (1º). Na ocasião, o jovem dirigia uma motocicleta quando colidiu contra um ciclista de 16 anos, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Baader sofreu múltiplos ferimentos, além de uma parada cardiorrespiratória, e morreu no local. O menor de idade envolvido no acidente precisou ser hospitalizado com ferimentos no rosto, na cabeça e nas pernas. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
Augusto morreu na mesma rua que o pai. Rolando Baader morreu no dia 29 de março de 2016, na rua Domingos da Rosa, atropelado por um caminhão-tanque dos bombeiros. Na ocasião, Rolando passava de bicicleta quando perdeu o controle e bateu contra o veículo dos bombeiros, informou a Polícia Militar de SC. O corpo de Augusto Baader foi sepultado na segunda-feira (2) em Jaraguá do Sul.

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