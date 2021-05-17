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Vítima de um câncer

Em homenagem a Bruno Covas, parque em SP levará o nome do prefeito

Covas assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2018, após Doria abrir mão do cargo para concorrer ao governo do Estado, e se elegeu para um novo mandato no posto no ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mai 2021 às 15:48

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:48

Bruno Covas, prefeito de São Paulo
Bruno Covas, prefeito de São Paulo Crédito: Gilberto Marques
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou pelo Twitter que o parque em construção às margens do Rio Pinheiros levará o nome do prefeito Bruno Covas (PSDB), que morreu neste fim de semana vítima de um câncer. Covas assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2018, após Doria abrir mão do cargo para concorrer ao governo do Estado, e se elegeu para um novo mandato no posto no ano passado.
A estrutura de lazer, com investimento previsto de R$ 30 milhões, deve ser concluída em fevereiro do próximo ano e se chamará Parque Linear Bruno Covas. "Homenagem merecida a quem se dedicou a cuidar da população de São Paulo e trabalhar pela transformação da capital em uma cidade mais atrativa e sustentável", escreveu Doria na rede social.

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