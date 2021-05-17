Em homenagem a Bruno Covas, parque em SP levará o nome do prefeito

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou pelo Twitter que o parque em construção às margens do Rio Pinheiros levará o nome do prefeito Bruno Covas (PSDB), que morreu neste fim de semana vítima de um câncer. Covas assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2018, após Doria abrir mão do cargo para concorrer ao governo do Estado, e se elegeu para um novo mandato no posto no ano passado.