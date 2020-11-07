Em carreata com Benedita no Rio, Haddad diz que Flávio Bolsonaro vai ser preso

Benedita receb apoio de Haddad durante carreata no RJ Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress

Em carreata pela campanha de Benedita da Silva (PT-RJ) à prefeitura do Rio , o ex-candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro "vai ser preso nos próximos dias por ter roubado o povo do Rio de Janeiro". "Abaixo a ladroeira dos Bolsonaro. Flávio Bolsonaro na cadeia", pediu Haddad ao lado da candidata na passagem pela praia de Copacabana, na manhã deste sábado (7).

O filho do presidente Jair Bolsonaro enfrenta a acusação pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dele, foram denunciados outros 16 ex-assessores, dentre os quais Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema.

CAMPANHA

No último fim de semana antes das eleições municipais, os candidatos cumpriram agenda pela cidade. A delegada Martha Rocha (PDT-RJ) fez caminhada no Calçadão de Bangu, na zona oeste. De lá ela iria para a Vila Kennedy.

A agenda de Eduardo Paes (DEM-RJ) previa a participação em eventos de campanha nas zonas oeste e norte ao longo deste sábado. No Twitter, Paes criticou a estratégia dos oponentes na reta final da campanha "apelar para seus padrinhos", disse citando os apoios de Lula a Benedita, Bolsonaro a Crivella e Ciro Gomes a Martha Rocha. "Não podemos deixar que nossa cidade seja plataforma de padrinho político candidato à presidência em 2022", postou.

O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), não tinha agenda pública prevista para este sábado.

A última pesquisa do Datafolha, divulgada na noite de quinta-feira (5), mostrou que o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes segue liderando as intenções de voto para a eleição de novembro, com 31% das intenções de voto.

Em segundo lugar está Crivella, com 15% das intenções de voto. A pesquisa foi feita em 3 e 4 de novembro, quando Crivella já exibia na propaganda eleitoral o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Crivella está em empate técnico com a deputada estadual Martha Rocha (PDT), escolhida por 13% dos entrevistados.