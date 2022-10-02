Eleitor quebra urna intencionalmente em Betim (MG)

Uma urna eletrônica precisou ser substituída, após ser quebrada intencionalmente por um eleitor na escola Maria da Penha, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com Paulo Tamburini, juíz coordenador do Gabinete Institucional de Segurança, o homem foi conduzido pela Polícia Federal, que coletará depoimentos para investigar o caso.

Novas urnas eletrônicas são apresenrda Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

Ainda segundo Tamburini, a urna foi substituída imediatamente e não houve impacto na eleição. Os votos contidos na urna continuam válidos.