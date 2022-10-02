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Eleições 2022

Eleitor quebra urna intencionalmente em Betim (MG)

Uma urna eletrônica precisou ser substituída, após ser quebrada intencionalmente por um eleitor na escola Maria da Penha, em Betim, Belo Horizonte

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 15:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 15:40
Uma urna eletrônica precisou ser substituída, após ser quebrada intencionalmente por um eleitor na escola Maria da Penha, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com Paulo Tamburini, juíz coordenador do Gabinete Institucional de Segurança, o homem foi conduzido pela Polícia Federal, que coletará depoimentos para investigar o caso.
Novas urnas eletrônicas são apresentadas pelo TSE
Novas urnas eletrônicas são apresenrda Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
Ainda segundo Tamburini, a urna foi substituída imediatamente e não houve impacto na eleição. Os votos contidos na urna continuam válidos.
Até o momento, 363 urnas foram substituídas em Minas, o que representa 0,73% das urnas de todo o estado.

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