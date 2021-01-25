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Contra Covid

Doria reúne ex-presidentes em "ato institucional" a favor da vacinação

O objetivo era reunir o maior número possível de ex-presidentes durante o evento, formando assim um contraponto ao atual líder do Executivo, que tem sido contrário à vacinação no País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 14:29

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:29

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
No dia em que São Paulo comemora seus 467 anos, o governador João Doria (PSDB) reuniu os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer para um ato simbólico de vacinação contra o coronavírus. "Não é um encontro político, mas institucional. A favor da vida e da vacina", disse o governador durante o evento em defesa da imunização, no Palácio dos Bandeirantes.
"Pessoalmente convidei todos os ex-presidentes, justamente por entender que não era um ato político", justificou o governador, acrescentando que pediu a amigos em comum que chamassem também Lula e Dilma Rousseff. De acordo com ele, todos declinaram do convite "muito educadamente".
FHC comparou a pandemia de Covid-19 às memórias dos pais sobre a gripe espanhola e dele mesmo sobre a Segunda Guerra. "Mas nada disso se compara ao que está acontecendo, porque o vírus não escolhe quem ataca", disse, completando sobre a importância do isolamento social e agradecendo aos profissionais de saúde. "Às vezes acho difícil ficar em casa, mas imaginem quem não tem casa?"
"Me resta a esperança para vencer esta tragédia: a vacinação. Que deve ser feita com a participação e colaboração de todos. É hora de juntarmos esforços para dizer à população brasileira para que colabore com as autoridades sanitárias", disse Sarney, que participou da cerimônia por videochamada e classificou a pandemia do coronavírus como "o maior problema dos últimos anos" O ex-presidente também elogiou o que classificou como "idealismo" do governador de São Paulo.
Temer também celebrou a "simbologia da unidade" na reunião. "O combate ao vírus é tão importante quanto a economia. A vida se vai e a economia de recupera. Que as vacinas venham de onde vierem, desde que bem testadas", afirmou. O ex-presidente ainda agradeceu aos profissionais de saúde, aos voluntários que se submeteram aos testes clínicos e pediu que todos se imunizassem
Sarney, de 90 anos, FHC, de 89, e Temer, de 80, pertencem ao grupo prioritário da fase 1 de vacinação, que contempla idosos acima dos 75 anos. Na semana anterior, a ex-presidente Dilma Rousseff, de 73, recusou o convite para participar do evento afirmando ser "inaceitável 'furar fila'". "Agradeço, mas diante das circunstâncias tenho o dever de recusar a oferta, por razões éticas e de justiça", publicou em nota no seu site oficial.
O objetivo de Doria era reunir o maior número possível de ex-presidentes durante o evento, formando assim um contraponto ao atual líder do Executivo, Jair Bolsonaro, que tem sido contrário à vacinação no País. Ainda no início deste mês, Bolsonaro decretou um sigilo de 100 anos sobre o seu cartão de vacinação.

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