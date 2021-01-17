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Vacinas

Doria, Baleia, Maia e deputados da oposição comemoram uso emergencial

A aprovação temporária para uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mereceu manifestação de diversas lideranças políticas brasileiras nas redes sociais

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 16:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2021 às 16:20
Enfermeira recebe a primeira dose da vacina no Brasil
Enfermeira recebe a primeira vacina Coronavac Crédito: Reprodução / Globonews
A aprovação temporária para uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mereceu manifestação de diversas lideranças políticas brasileiras nas redes sociais.
governador João Dória (PSDB) disse que é um dia histórico para ciência brasileira. "A Anvisa acaba de aprovar por maioria o uso emergencial da Vacina do Butantan. Vitória da ciência. Vitória da vida. Vitória do Brasil", declarou o governador.
O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), candidato à Presidência da Câmara, agradeceu cientistas e profissionais de saúde que tornaram a vacina possível. "Em meio a tanto negacionismo, vocês são esperança. Vamos vacinar a população e vencer o coronavírus", escreveu Rossi, no Twitter.
Aliado de Doria e Baleia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Anvisa cumpriu o papel de agência do Estado. "O Brasil ainda responde por 10% das mortes pela covid no mundo, o que é inaceitável. Gostaria de parabenizar todos os profissionais de saúde envolvidos e ainda o empenho do governador João Doria", escreveu.
Na mesma rede social, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) também comemorou a aprovação do uso emergencial das vacinas. "Agora é iniciar IMEDIAMETAMENTE a vacinação da população. Viva a Ciência! Abaixo o negacionismo", escreveu.
"É possível que, em algumas horas, vejamos os primeiros brasileiros sendo imunizados!", escreveu o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).

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