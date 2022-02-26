Dispensa de Declaração de Saúde do Viajante é prorrogada

2 de março o período de dispensa de apresentação da Declaração de Saúde do Viajante (DSV). A prorrogação, segundo a agência, se deve à “necessidade técnica de migração” do sistema que hospeda a declaração para novo ambiente. As companhias aéreas já foram comunicadas sobre a ampliação do prazo. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informa que, devido a questões técnicas em seu sistema, prorrogou parao período de dispensa de apresentação da Declaração de Saúde do Viajante (DSV). A prorrogação, segundo a agência, se deve à “necessidade técnica de migração” do sistema que hospeda a declaração para novo ambiente. As companhias aéreas já foram comunicadas sobre a ampliação do prazo.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após “oscilação na disponibilidade de acesso ao sistema do formulário eletrônico da DSV”, documento obrigatório para embarque internacional com destino ao Brasil. Essa oscilação foi identificada no dia 24.

Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

“A fim de evitar transtornos para viajantes e empresas aéreas, como decorrência da instabilidade do sistema e da necessidade de ajustes técnicos, a agência comunicou que os viajantes com destino ao Brasil que não tivessem conseguido realizar o preenchimento da declaração (DSV) estariam dispensados até o dia 26/02 de apresentar, no momento do embarque internacional, o comprovante de preenchimento.