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Nova mudança

Bolsonaro troca diretor-geral da Polícia Federal pela quinta vez

Chefe da PF era Paulo Gustavo Maiurino, que irá assumir o comando da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do governo federal

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:18
O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou, nesta sexta-feira (25), o diretor-geral da Polícia Federal.
Em edição extra do Diário Oficial da União, saiu a exoneração de Paulo Gustavo Maiurino e a nomeação de Márcio Nunes de Oliveira.
O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Nunes era, até então, secretário-executivo do Ministério da Justiça.
No Twitter, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que Maiurino irá assumir o comando da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas.
Com a mudança, é o quarto diretor-geral que assume a corporação e a quinta nomeação do presidente. Teve ainda um delegado que chegou a ser nomeado, mas não assumiu. Bolsonaro tentou colocar o aliado Alexandre Ramagem no cargo, mas foi impedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

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