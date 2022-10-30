Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Diretor-geral da PRF pede voto a Bolsonaro

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, publicou nas redes sociais uma imagem em que pede votos

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 14:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 14:09

  • Cézar Feitoza

O diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, publicou nas redes sociais uma imagem em que pede o voto no presidente Jair Bolsonaro (PL).
Diretor-geral da PRF pede voto a Bolsonaro nas redes sociais
Diretor-geral da PRF pede voto a Bolsonaro nas redes sociais Crédito: Reprodução\Internet
Ele postou uma foto da bandeira do Brasil com as frases "vote 22. Bolsonaro presidente".
Na noite de sábado (30), o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu a realização de operações da PRF contra veículos utilizados no transporte público de eleitores para impedir atuação do órgão em favor da campanha de Bolsonaro.
A decisão atendeu pedido do deputado federal petista Paulo Teixeira (SP). Na peça encaminhada ao TSE, ele cita reportagens publicadas pela imprensa sobre o suposto aparelhamento da PRF e da Polícia Federal.
Na decisão, Moraes ainda afirmou que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral.

LEIA MAIS

Fiscal partidária causa tumulto em seção eleitoral de Linhares

Justiça eleitoral proíbe transporte de graça em São Roque do Canaã

TSE libera polícias de divulgarem registros criminais durante votação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados