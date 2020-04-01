Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Diretor-geral da OMS não comenta posicionamento de Bolsonaro
Coronavírus

Diretor-geral da OMS não comenta posicionamento de Bolsonaro

Presidente brasileiro defende que pessoas circulem normalmente em meio à pandemia de coronavírus e distorceu afirmação do diretor da entidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:41

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:41

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, não quis comentar nesta quarta-feira (1º) o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de contenção do coronavírus. Na terça (31) o líder brasileiro afirmou que Tedros teria defendido o fim da quarentena para evitar impactos econômicos mais profundos.
Mas não foi bem isso que o diretor da OMS falou. A declaração foi tirada de contexto e, em parte, omitida. Depois, o próprio Tedros foi ao Twitter reforçar, sem citar Bolsonaro, que o pedido é que para que governantes garantam aos mais pobres condições para cumprirem as orientações das autoridades de saúde.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
Questionado diretamente sobre as declarações, durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, o comandante da OMS preferiu não partir para o embate. Ficou em silêncio e sinalizou para que o diretor-executivo da entidade, Michael Ryan, respondesse à pergunta.
Ryan não mencionou Bolsonaro, mas pediu que os países adotem uma política "abrangente" contra a pandemia e preparem seus sistemas de saúde.
Na abertura da coletiva, Tedros reconheceu que, embora possam desacelerar a transmissão do vírus, as medidas de isolamento social também podem ter consequências não intencionais para as populações mais pobres.
"Instei os governos a implementarem programas sociais para garantir que pessoas vulneráveis tenham comida e outros itens essenciais durante a crise", destacou.
O diretor-geral da Organização salientou que fatores sociais e econômicos precisam ser considerados na resolução da pandemia, sobretudo em economias em desenvolvimento. "Para esses países, alívios de dívida são essenciais para permitir que eles cuidem de seus povos e evitem o colapso econômico", disse.

Veja Também

Bolsonaro publica vídeo falso sobre desabastecimento e depois apaga

Doria pede que Bolsonaro não ceda a gabinete do ódio

Pandemia nas Américas vai piorar antes de melhorar, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados