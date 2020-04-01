Diretor-geral da OMS não comenta posicionamento de Bolsonaro

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, não quis comentar nesta quarta-feira (1º) o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de contenção do coronavírus . Na terça (31) o líder brasileiro afirmou que Tedros teria defendido o fim da quarentena para evitar impactos econômicos mais profundos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS

Questionado diretamente sobre as declarações, durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, o comandante da OMS preferiu não partir para o embate. Ficou em silêncio e sinalizou para que o diretor-executivo da entidade, Michael Ryan, respondesse à pergunta.

Ryan não mencionou Bolsonaro, mas pediu que os países adotem uma política "abrangente" contra a pandemia e preparem seus sistemas de saúde.

Na abertura da coletiva, Tedros reconheceu que, embora possam desacelerar a transmissão do vírus, as medidas de isolamento social também podem ter consequências não intencionais para as populações mais pobres.

"Instei os governos a implementarem programas sociais para garantir que pessoas vulneráveis tenham comida e outros itens essenciais durante a crise", destacou.