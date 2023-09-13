Dinheiro de multas ambientais será usado para evitar desastres

O Senado aprovou nesta terça-feira (12) o projeto de lei que destina parte da arrecadação com multas e infrações por crimes ambientais ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Segundo com o texto, o Funcap passará a ser reforçado com 5% dos recursos financeiros advindos do pagamento dessas multas, com o mesmo percentual dos recursos advindos de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais e também por meio de doação de pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras.

De autoria do deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) e relatado pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), o PL 920/2023 segue agora para sanção do presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT).

Cenário de devastação na cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas pela enxurrada no Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto/ Palácio Piratini

Além disso, os fundos estaduais e municipais criados para apoiar ações de prevenção de desastres naturais e de recuperação de áreas atingidas também deverão receber 5% dos recursos gerados por acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos ambientais que couberem ao respectivo ente, como no caso de Mariana (MG),

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (13), o deputado Gilson Daniel explicou que a destinação desses recursos ao fundo é uma forma de se ter verba para a prevenção de calamidades públicas, como a que está ocorrendo no Rio Grande do Sul

"No Brasil, quando ocorre um desastre, se faz a pronta-resposta com muita velocidade, porém não temos investimento para a prevenção do desastre", destacou.

De acordo com ele, o governo do Espírito Santo tem um Fundo Cidades exclusivo para a prevenção de desastres, mas essa não é a realidade em todo o país. "O Espírito Santo saiu na frente, mas a maioria dos Estados e o governo federal não possuem recursos, não colocam recursos em prevenção. Agora, esse projeto destinará recursos importantes para a prevenção de desastres no Brasil."

O parlamentar explicou, ainda, que governo federal investe mais de R$ 1 bilhão todo ano em pronta-resposta, ou seja, depois que o desastre acontece. E reforçou: "Só no Rio Grande do Sul, tivemos quase 50 mortes. São pessoas que, se pudessem ter investimentos nessa áreas de prevenção, possivelmente não teriam perdido suas vidas. Esse projeto é para prevenir, para ajudar e para que a gente não tenha mais mortes como essas que aconteceram no Sul, em São Sebastião (SP) e têm acontecido em todo o Brasil."

O autor da proposta explicou ainda que, em grande parte dos municípios brasileiros, observa-se uma combinação perversa entre a incidência crescente de desastres naturais e a carência crônica de instrumentos de planejamento para gestão de risco e resiliência urbana. "Muitas cidades não possuem planos de redução de risco, ou seja, não sabem nem qual o risco que se tem."

Ele citou um estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que mostrou, recentemente, que 93% dos municípios brasileiros registraram algum tipo de desastre natural que levou à decretação de estados de emergência ou de calamidade pública entre 2012 e 2023. As ocorrências mais comuns são tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos .

"Então, com esses recursos do fundo, vamos conseguir fazer planos e identificar quais são as dificuldades de cada município e, a partir daí, fazer investimentos para a prevenção de calamidades", reiterou Gilson Daniel.