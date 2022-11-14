Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Dilma diz que fala de Cantanhêde sobre Janja é machista e misógina
Crítica

Dilma diz que fala de Cantanhêde sobre Janja é machista e misógina

A ex-presidente disse em uma rede social que a futura primeira-dama tem de ser respeitada" e que lugar de mulher é onde ela quiser estar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2022 às 09:14

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 09:14

SÃO PAULO - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) criticou comentário da jornalista Eliane Cantanhêde sobre a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que "exigir das primeiras-damas que sejam silenciosas é reproduzir o pior da misoginia e do machismo".
Cantanhêde virou alvo após abordar na sexta-feira (11), na GloboNews, o envolvimento de Janja na transição de governo e afirmar que existe um "incômodo com o excesso de espaço" dela nas decisões. O episódio levantou uma onda de apoio à futura primeira-dama em mensagens em redes sociais no fim de semana.
Janja Lula da Silva em discurso ao público durante encontro com movimentos e lideranças políticas
Janja Lula da Silva em discurso ao público durante encontro com movimentos e lideranças políticas Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
Em resposta à jornalista, Dilma afirmou neste domingo (13) em uma rede social que "Janja tem de ser respeitada" e que lugar de mulher é onde ela quiser estar. "Isto vale para jornalista, vale para militante que seja mulher de presidente, vale para cada uma de nós, mulheres", escreveu.
A petista disse que "a jornalista que critica uma mulher por 'ocupar excesso de espaço, participar de reuniões e dar papites' é preconceituosa" e citou a escritora francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), afirmando que a pensadora feminista "ensinou que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos".
Dilma classificou o caso como "um dos fatos mais preconceituosos da semana" e disse que Cantanhêde fez uma tentativa "de reviver o triste, lamentável e misógino episódio do 'bela, recatada e do lar'". A expressão alude a uma reportagem da revista Veja sobre a ex-primeira-dama Marcela Temer em 2016.

Veja Também

Janja cita Evita e Michelle Obama e promete combater machismo e racismo

Quem é Janja, a futura primeira-dama do Brasil

Nas falas sobre a presença de Janja nos compromissos de Lula, a comentarista do programa "Em Pauta", da GloboNews, afirmou que "ela já começou a participar de reunião, já vai dar palpite e daqui a pouco ela vai dizer quem pode ser ministro. Isso dá confusão. Se é assim na transição, imagina quando virar primeira-dama".
Cantanhêde ainda mencionou o comportamento de outras primeiras-damas, como Ruth Cardoso (1930-2008). Ela disse que a esposa de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) "não tinha protagonismo, não tinha voz nas decisões políticas e, se tinha, era a quatro chaves dentro do quarto do casal".
Cantanhedê foi criticada por Dilma por falas consideradas machista contra a Janja
Cantanhedê foi criticada por Dilma por falas consideradas machista contra a Janja Crédito: Montagem/Reprodução
"Ela [Janja] não é presidente do PT, ela não é líder política, não é presidente de partido, enfim, por que ela estava ali? Qual é o papel da primeira-dama?", questionou a jornalista sobre a presença da esposa do petista no evento de quinta-feira (10) em Brasília no qual Lula chorou ao falar sobre combate à fome.
Políticos aliados, dirigentes e militantes rebateram as críticas sob a hasthag "respeita a Janja". O perfil do presidente eleito em uma rede social postou foto dele abraçado a Janja durante ato em um palanque na campanha eleitoral, sem menção direta ao episódio da jornalista.
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, chamou a fala de Cantanhêde de desprezível. "Me apavora o machismo incrustado na cabeça de mulheres ditas esclarecidas, onde estereótipo dos papéis delegados a nós é o importante." Também disse no post que ter opinião e participação política é um direito de todas as mulheres.
Em resposta a Gleisi, Cantanhêde afirmou: "Alguém falar de 'machismo incrustado' comigo não é só injusto, é ridículo. Meu feminismo está no DNA e numa vida inteira. Elogiei Janja, apenas separei relação pessoal com função pública".
A jornalista, em mensagens a outros seguidores, reforçou que sua intenção era fazer uma distinção entre as duas esferas. "Apenas disse que uma coisa é a relação pessoal, outra é a função pública. Já imaginou o contrário? Se fosse uma mulher presidente e o marido se metendo em tudo?", exemplificou.
Cantanhêde, veterana repórter da cobertura política em Brasília, também assina uma coluna no jornal O Estado de S. Paulo. Ela foi colunista da Folha, onde trabalhou entre 1997 e 2014.
Janja, que se casou em maio com Lula, é figura frequente nas agendas do presidente eleito. Ela assumiu tarefas na campanha e ganhou protagonismo em atos públicos do petista, discursando e cantando. Em agosto, a Folha mostrou que as interferências e a superexposição criavam incômodos no entorno.

LEIA MAIS

1 a cada 3 mulheres agredidas com arma de fogo já havia sofrido violência antes

Ex-marido é condenado a 45 anos de prisão por assassinato de juíza no RJ

Enem aborda feminicídio, pobreza e desigualdades educacionais no país

Funcionária da Renner constrange cliente negra em shopping no Rio

Lideranças indígenas elogiam tema da redação do Enem 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dilma Rousseff Lula Janja
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados